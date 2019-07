Wyciskarka Hurom jak pioner na rynku

Wyciskarka Hurom to pierwsza na świecie wyciskarka wolnoobrotowa. Sama technologia została opracowana w roku 1974 w Korei Południowej i to własnie wtedy na świat wypuszczono pierwsze urządzenia. Od tego czasu powstają coraz to nowsze sprzęty, regularnie poddawane testom i innowacjom. W etapie 40 letnich prac osiągnięto najlepsze parametry urządzenia, które gwarantują wydajność i komfort użytkowania. Wyciskarka Hurom dostępna na naszej stronie internetowej to sprawdzona i zaufana marka.

Wolnoobrotowa wyciskarka, czyli jeszcze więcej cennych składników odżywczych

Jak działa wyciskarka wolnoobrotowa? Tego typu technologia została stworzona z myślą o tym, aby jeszcze dokładniej mielić włókna roślin, dzięki czemu do soku trafia więcej witamin, minerałów i błonnika. Dodatkowo, tak przygotowany sok jest zdecydowanie bardziej gęsty i klarowny, a data jego spożycia znacznie się wydłuża. Wyciskarka Hurom umożliwia przygotowanie pożywnych i pełnowartościowych soków, które zapewnią uczucie sytości na długo.

Wyciskarka Hurom jako element wyposażenia kuchni

Kuchnia to serce każdego domu. To stamtąd przedostają się najlepsze smaki i zapachy. Podobno nic tak nie łączy, jak wspólne gotowanie, dlatego w przygotowanie posiłków warto zaangażować całą rodzinę. Aby urozmaicić jadłospis, warto wprowadzić do niego zdrowe nawyki. Owocowo-warzywne soki sprawdzą się zarówno na śniadanie, obiad, czy kolację. Wyciskarka Hurom znajdzie zastosowanie w każdej kuchni.